【收市總結】港股悶市　全日波幅不足200點　內房股彈出

港股今日淡靜，全日上下波幅不足200點，成交額為650億元，反映出投資者對後市走勢並無把握，同時亦不願入市。

恒生指數收市報26494點，跌3點；國企指數收市報10408點，升不足1點。

不過今日大市亦有亮點。中共中央政治局日前舉行會議，觸及經濟局勢，但在會議中並無提及內地樓市，外界解讀為內房股而言屬正面消息，加上富力地產（2777）及首創置業（2868）均獲批發行新股，皆為利好內房股消息。首創升4.9%，收市報2.77元，富力收市報13.34元，升6%，宣布派發2018年股息的中國恒大（3333），收市報19.74元，升0.2%，中國海外發展（0688）升2%，收市報27.75元。

手機設備股亦上揚，舜宇光學（2382）升1.1%，收市報140.3元，丘鈦科技（1478）升0.2%，收市報12.44元，高偉電子（1415）升2.4%，收市報1.27元。酷派集團（2369）管理層稱力爭明年轉虧為盈，收市報0.26元，勁升6成。

藥股低收 中生製藥跌4.7%

油股亦成為投資者追捧對象，中國石油（0857）升1.6%，收市報3.63元，中國石化（0386）升1.1%，收市報4.4元，中國海洋石油（0883）升0.2%，收市報11.32元。

不過藥股卻受到第三輪藥品帶量採購規則消息拖累，紛紛向下，中國生物製藥（1177）跌4.7%，收市報10.12元，石藥集團（1093）跌5.1%，收市報17.02元，綠葉製藥（2186）跌2.5%，收市報5.56元。