中國對美出口跌不停　《彭博》：中國更需與美達成協議

中國海關總署周日（8日）公布，以美元計價，11月出口較2018年同期衰退1.1%、大於預期。《彭博》最迎發表文章指出，中國更需要與美達成協議。

《彭博》的文章指出，中美貿易戰談判前景不明朗之際，中國對美出口下跌表明，儘管美國《香港人權與民主法案》已經成局、新疆法案也呼之欲出，但中國似乎並沒有要停止中美貿易協議談判的迹象。

《彭博》指，原本外界預期中國11月出口將較2018年同期增長0.8%，理由是適逢歐美聖誕假期的需求高峰，但意外衰退說明了在全球經濟成長放緩，拖累中國主要貿易伙伴如歐盟、日本貿易表現的情況下，失去美國市場絕對是中國不樂見的事情。

中國銀行國際金融研究所研究員王友新認為，出口取決於貿易談判的進展；如果中美第一階段的協議達成，關税會降低，公司才可能會更有信心，出口才可能會增加。

同時，儘管中國進口較去年同期成長0.3%，被解讀為「需求温和」；但《彭博》經濟學家David Qu表示，出口意外衰退，且綜合最新的PMI（採購經理人指數）仍在50的擴張線以下來看，中國疲軟的經濟情勢並未結束；報道也提到，進口增加相當程度上也是因為中國買了更多美國農產品的關係。

因此即使美國作出一連串讓人權議題舉動，讓中國反彈，但有諸多迹象顯示中美貿易談判仍在進行中，如果第一階段協議沒有達成，美國非常有可能在12月15日對中國加徵關税，屆時中國出口可能會進一步惡化。

《CNBC》亦在8日指出，中國11月份的出口連續第四個月下滑，凸顯出來自中美兩國的製造商面臨的持續壓力。但進口增長可能是一個迹象，表明中國政府的刺激措施正在促進刺激需求。