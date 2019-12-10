道指跌超百點蘋果領跌 關鍵節點市場變謹慎

美股12月9日收跌，主要股指結束了此前連續三個交易日上漲的趨勢，蘋果領跌道指。

12月9日，道指收盤下跌105.46點，跌幅為0.38%，報收於27909.60點；標普500指數跌9.95點，跌幅為0.32%，報收於3135.96點；納指跌34.70點，跌幅為0.4%，報收於8621.83點。

美聯儲政策走向將影響美股走勢。（VCG）

科技股巨頭蘋果（AAPL）收跌1.4%，成為跌幅最大的道指成分股。美光科技（MU）跌3%。

本週市場焦點包括美聯儲（Fed）及歐洲央行（ECB）的貨幣政策會議、英國大選、全球貿易局勢的最新進展等等。

分析師認為，美聯儲可能會重申「政策可能是適當的」、「我們不需要進行實質性的重新評估」等措辭。美聯儲在本週FOMC決議中也將公布最新的經濟預測，其會否改變貨幣政策的前瞻指引仍有待觀察。

瑞士信貸經濟學家斯威尼（James Sweeney）認為：「到2020年底，美聯儲政策可能會保持不變，美國經濟下行風險仍然存在，但是健康的勞動力市場和消費者強大的財務狀況足以防止經濟增速進一步的下滑。同時，預計到明年初通脹率可能會升至美聯儲的2.0％目標，但我們預計不會出現大幅上漲。」