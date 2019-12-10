【異動股】森美獲減債及發盈喜　股價彈升逾倍

森美控股（0756）今早發出公告，指出公司在今年6月月底時，共有6.43億元人民幣的借款總額已逾期/或違反各貸款協議條款。公司指出，受限於完成交換簽署文件，在12月9日與若干銀行訂立債務償付協議，多間銀行同意將公司應付彼等之相關未償還負債金額削減至償付餘額。

公司指出，根據協議，公司向銀行償還金額為2,049萬美元（約1.59億元），貸款償付開支為238萬元。悉數債付後，多間銀行會全面解除公司有關彼等各自未償還負債部份的責任及債項，而餘下未償還銀行借款總額將削減至2.09億元。

公司指出，根據協議在收到存款及資金證明後，多間銀行將不會針對公司展開或繼續進行任何法律程序。然而若公司未能達成該協議下的付款責任，或遭任何人士（不包括多間銀行）採取任何法律行動或清盤呈請，該等情況會立時終止。

該公司亦發出盈喜，按截至今年11月底的5個月最新未經審核管理目，及董事會現有資料作初步評估，預料截至今年12月底的年度溢利不少於3億元人民幣，去年同期則錄得9,750萬元人民幣虧損。公司指出，溢利與一份削債協議導致公司負債大幅下降，而產生不少於3.5億元收益。

受到削債及盈喜消息帶動，森美今早曾高見0.27元，最新報0.23元，升111%。