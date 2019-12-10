【中午收市】港股續窄幅上落　內房股逆市揚

港股繼續欠缺方向，在窄幅上落。不過個別類別股份有突出表現，其中內房股仍是投資者追捧對象，逆市上揚；醫藥股則仍在尋底。

恒生指數中午收市報26471點，跌23點；國企指數中午收市報10402點，跌6點，成交額為337.93億元。

內房股延續近日強勢，碧桂園（2007）升0.9%，中午收市報11.42元，中國海外發展（0688）升0.7%，中午收市報27.95元。不過中國恒大（3333）中午收市報19.34元，跌2%。

內險股上揚 國壽升1%

中資保險股亦為投資者追捧對象，中國人壽（2628）升1%，中午收市報20.3元，中國財險（2328）升1.2%，中午收市報9.29元，新華保險（1336）升2.4%，中午收市報31.45元，中國太保（2601）升0.9%，中午收市報28.3元。

英國將於周四（12日）舉行大選，預料保守黨可以勝出，帶動近日英鎊匯價轉強。多隻在英國有投資或總部在英國的股份上揚，長和（0001）升0.1%，中午收市報70元，長江基建（1038）升0.4%，中午收市報53.25元，滙豐控股（0005）中午收市報57.9元，升0.3%。

石藥及中生製藥續向下

醫藥股則向下，石藥集團（1093）跌1.4%，中午收市報16.78元；中國生物製藥（1177）跌0.6%，中午收市報10.04元。