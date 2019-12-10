《華爾街日報》﹕美對華新關税期限逼近　特朗普說辭為戰術策略

投資者正焦急地等待着美國對中國消費品的新一輪關税，會否近期生效，這是2019年美國股市仍面臨的為數不多的障礙之一。但也有分析表示，美國總統特朗普（Donald Trump）的說辭，只是一種戰術。

《華爾街日報》報道，儘管外界擔心貿易不確定性將繼續拖累全球經濟，但據摩根大通（J.P. Morgan）採購經理人指數(PMI)顯示，11月全球製造業和服務業活動有所回升。各國央行已大幅削減借貸成本以支持經濟增長，幾乎沒有分析師預計通脹率會上升，而通脹率上升會對消費者構成挑戰。

在美國，企業招聘步伐保持穩定，與人們對於關税會導致勞動力市場大幅放緩的預期截然相反。在美國經濟產出中佔比超過三分之二的美國消費支出，也幾乎沒有顯示減緩迹象，這使得將於12月15日生效的關税計劃，成為投資者所剩無幾的焦慮來源之一。

美國總統特朗普曾抱怨貿易談判進程「太慢」。(VCG)

許多分析師之前認為，在10月中旬美國與中國達成暫時休戰協議後，美國將不會對從中國進口的智能手機和服裝等更多商品加徵關税。但美國總統特朗普近期表示，他願意等到2020年總統大選後再達成一項有限的貿易協議。這番言論引發外界擔心美國經濟將面臨新挑戰。

經濟動力仍在

Edward Jones的投資策略師Nela Richardson表示，消費者一直是經濟支柱；並指出基於消費者支出情況和各國央行採取的相當寬鬆的政策，經濟引擎還擁有足夠動能來維持經濟增長和牛市持續發展。

Edward Jones在資產配置上更青睞於較低估值的國際股票，而非美國大型公司的股票。

德美利證券（TD Ameritrade Holding Co.）交易員策略經理Shawn Cruz稱：「就像一條新聞或推文就可以輕易引發下跌，市場也可能10分鐘後就漲回來。」Cruz稱：「這可能影響投資者未來的行動。」

貿易官員發出的安撫性言論讓一些分析師認為，特朗普的種種說辭只是談判戰術，並且12月6日發佈的11月就業數據表現強勁，是反映出美國勞動力市場穩定的最新迹象。就業數據顯示，新增就業人數超過經濟學家預期，薪資按年漲幅也高於預估，失業率降至與50年低位持平的水準。