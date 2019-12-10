11月CPI高達4.5%　料明年1月CPI將會破6%

12月10日，中國國家統計局公布11月份全國居民消費價格（CPI）數據，數據顯示，11月份按年上漲4.5%，創下近8年新高。有專家表示，2020年1月CPI將會破6%。

《經濟觀察報》報道，從2019年2月開始，CPI按年漲幅呈不斷上升的趨勢，9月份CPI已按年上漲3%。

針對2019年下半年CPI不斷走高，銀河證券首席經濟學家潘向東表示，通過2019年下半年來CPI不斷走高分項來看，在八大分項中，食品煙酒分項為拉昇CPI增速主要貢獻，食品中的豬肉與鮮果分項對CPI拉動率提升最多，原因主要在於供給收縮，非洲豬瘟導致豬肉價格大漲，2018年春季的寒冷天氣導致秋季北方水果欠收，2019年存量不足，進而導致水果價格在二季度出現超季節性上漲。

儘管11月豬肉價格短期回調，但按年增速依然較上月回升，同時蔬菜價格止跌，按年增速大幅顯著回升，加上11月CPI基數偏低，因此，CPI按年增速破4%略微高於市場預期，但是基本符合趨勢。

2016年12月9日，顧客在杭州一家超市選購蔬菜。（新華社）

對於未來CPI的走向，潘向東表示，目前來看，豬肉價格遠未到轉捩點，預計2020年一季度CPI依然壓力大，尤其是1月份農曆新年期間，將繼續帶動食品價格上漲，伴隨着翹尾因素，預計CPI將會破6%。

潘向東同時表示，由於此次CPI上漲更多是結構性的，通過總量貨幣政策並不能影響CPI走勢，但是未來依然會成為央行貨幣政策寬鬆的掣肘，希望中國在作政策考量的時候充分認識到非洲豬瘟給物價增速帶來的複雜性，慎言拐點，貨幣政策也能更加註重精準投放，避免信用收縮現象發生。