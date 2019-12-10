Microsoft伙生產力局推醫療網絡保安通報計劃　加強保障病人資料

醫療系統牽涉大量病人私隱，網絡安全無比重要。Microsoft香港聯同生產力促進局旗下香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）推出為醫療行為而設的《醫療網絡保安通報計劃》，協助加強病人資料和公私營醫療系統的安全。

生產力局首席數碼總監黎少斌指，香港醫療機構利用計劃下的IP地址配對服務，可快速辨識被入侵的電腦或裝置，實行保安措施，防止攻擊擴散。 問到計劃今正式推出，預期會有多少機構參與，他說生產力局與Microsoft會主動邀請醫療機構，指參與機構是愈多愈好。

合資格醫療機構免費參與

計劃為期12個月，邀請合資格醫療機構免費參與，HKCERT及Microsoft會向參與機構定期發出網絡威脅報告。黎少斌說，醫管局及全港大部分私營醫院在內的11個機構，自3月起已參與先導計劃，可幸只發現極少數，即2個IP地址出現問題，而出現問題地址只用於免費客戶WIFI網絡，與內部資料分開，其後該機構已做改善工作。

Microsoft香港首席法律總監楊長華指，現時單靠防毒軟件對管控網絡保安風險並不足夠，若機構使用雲端服務，可透過AI程式檢測員工登入的異常情況，檢視是否受到黑客入侵，故勸籲醫療業界積極考慮應用新科技，保障網絡安全。