人民銀行兩大數據優預期　周期性企穩因素顯現

人民銀行公佈的11月金融數據和社融增量數據顯示，兩大數據超出市場預期。分析表示，中國經濟週期性企穩因素顯現。

中國社會融資規模增量1.75萬億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），預期1.5萬億元，前值6,189億元。按月增加7,287億元，按年多增1,387億元。

新增人民幣貸款1.39萬億元，預期1.2萬億元，前值6,613億元。按月增加1.13萬億元，按年增加1,501億元。

12月中國貨幣政策放鬆的預期降温。（視覺中國）

《券商中國》的分析文章指出，雖然2019年中國經濟面臨進一步下行的壓力，且下行幅度較2018年加大，但展望2020年，經濟或許並不會太過糟糕，甚至會出現邊際好轉。

摩通朱海斌料明年經濟增長約6%

報道引述摩根大通中國首席學家朱海斌對表示，2019年經濟增速下滑幅度加大的主要原因，在於短期的周期性因素，預計明年周期性因素會好轉，經濟下行速度有望放緩，2020年全年經濟增速有望在5.9%至6%左右。

「儘管2020年因長期結構性因素導致經濟下行的趨勢還會持續，但從短期周期性因素看，經濟會出現底部回穩，市場無需對2020年經濟太過悲觀。」朱海斌稱。

招商銀行研究院的研報也認為，2020年中國經濟將曙光乍現。從需求側看，製造業投資增速低位企穩於3.5%。基建和消費可能成為2020年經濟的兩大支撐因素，基建投資在財政政策進一步發力下，增速可能小幅回升至5%。從供給側看，中下游部分行業盈利增速回升，營收也好於工業生產，已經展現出產出回暖的曙光。基準情形下，2020年中國GDP增長5.9%。