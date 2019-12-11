政府6000元計劃燃點創業夢 本地眼鏡品牌闖出香港設計路

香港政府於2011年向合資格本地居民派發6,000元補貼，市民收到政府「派糖」後資金各有用處，而本地眼鏡設計師，當年便決定與兩位合夥人將政府的6,000元計劃，成為創業的起步點。

當年政府「派糖」，成為眼鏡設計師Bengogh與兩位合夥人作資金來源。他們以2.4萬元的資金創立自家的眼鏡品牌Absolute Vintage，造就香港少有以低成本創業的成功例子。

Absolute Vintage於2014年在中環元創方開設首間門店，並全力開發自家系列。（資料圖片）

Bengogh稱，創牌初期，由於品牌資金不足，仍需靠為其他公司提供設計服務，以賺取收入。其後，總共花約兩年多時間，Absolute Vintage才於2014年在中環元創方開設首間門店，並全力開發自家系列。

靠提供設計服務起步 續推本土主題眼鏡

Bengogh續指，Absolute Vintage主打膠板材及天然牛角製的眼鏡，品牌賣點在於每款都以香港街道命名。他直言，香港眼鏡設計人才為數不少，一般門店所買到的眼鏡大部分均由香港人設計，只是掛上外國品牌名而已，而他們包辦設計及製作的自家品牌，本港應該不多於十家。

Absolute Vintage主打膠板材及天然牛角製的眼鏡，品牌賣點在於每款都以香港街道命名。（資料圖片）

在香港辦品牌，租金無疑是小商戶的重大負擔。Bengogh坦言，相比其他租金較低的城市，在香港營運一個品牌的確不易，在外國開店，每天有3至4單生意或已足夠，相反在香港每日都需要擔心營業額。

收支平衡 望凝聚本地品牌力量

Bengogh指，Absolute Vintage由2010年經營至今，平均一年營業額約有一百萬元，純利率達至三至四成，形容生意規模算是「搵到份工畀自己」。隨着品牌成長，他透露來年計劃與其他不同範疇的香港品牌合作，推出crossover系列，希望集合各界的創新主意，將香港設計發揚光大。