【中午收市】港股重上26500點　港鐵升逾2%

中美經貿談判再傳出好消息，美國或會推遲向中國產品加徵關稅。雖然有好消息傳出，但是港股仍然無法走出窄幅上落格局。唯一亮點，是重上26500點；早前獲高盛唱好的港鐵公司（0066），為表現最佳成份股。

恒生指數中午收市報26522點，升86點；國企指數中午收市報10447點，升52點，成交額為359.33億元。

港鐵中午收市報44.9元，升2.3%，其他公用股方面，中電控股（0002）升1.3%，中午收市報80.25元，港燈（2638）升0.1%，中午收市報7.65元。

內險股亦上揚，中國人壽（2628）升2%，中午收市報20.6元，中國平安（2318）升1.2%，中午收市報90.55元，新華保險（1336）升1.7%，中午收市報32.05元，中國太保（2601）升1.9%，中午收市報29.05元。

九倉置業升1.4%

收租及地產股均上升，九龍倉置業（1997）升1.4%，中午收市報42.7元，長實集團（1113）升0.4%，中午收市報51.5元。

醫藥股止跌回升，中國生物製藥（1177）升0.8%，中午收市報10.2元，石藥集團（1093）升0.1%，中午收市報17.02元，惟藥明生物（2269）跌1.6%，中午收市報90元。