華爾街日報：美中談判最大障礙顯現

美中貿易談判仍在繼續，有消息稱，美中原定於12月15日生效的新一輪關税或推遲，與此同時，美中談判最大障礙也開始顯現。

《華爾街日報》12月11日報道，美中兩國的官員表示，雙方的貿易談判代表正在準備推遲定於12月15日生效的新一輪關税，目前仍在交涉如何讓北京方面承諾大規模購買美國農產品，這是美國總統特朗普(Donald Trump)對達成一項近期協議所堅持的條件。

分析表示，美中談判最大的障礙是華盛頓要求中國承諾購買更多的美國大豆、禽肉和其他農產品。

對美方而言，農產品採購是美中有限貿易協議的核心內容。特朗普已明確表示，如果近期與中國達成一項協議，中國購買更多美國農產品將是重中之重。若中國承諾購買更多美國農產品，將會從中受益的美國農戶是特朗普2020年競選連任的關鍵支持者。彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute For International Economics)的Chad Bown與達特茅斯學院(Dartmouth College)的Emily Blanchard和Davin Chor近期的一項研究認為，共和黨人在美國2018年國會選舉中失去五個席位就是受美中貿易戰的影響。美國政府官員私下裏普遍對此評估表示認同，並希望能與中國達成一項可以稱為勝利的貿易協議。

美中貿易談判仍未破局。(VCG)

另外，美中貿易戰的其他核心問題包括，中國對中資企業的補貼問題以及美國公司面臨的轉讓技術的壓力。這些問題基本都將被推遲到未來的談判中解決。

聽取過談判簡報的知情人士透露，具體問題在於以萊特希澤(Robert Lighthizer)為首的美國談判代表要求中國談判代表預先承諾一部分的農產品採購，中方則希望將預先承諾採購的規模與美方願意立即取消的關税金額掛鈎。目前尚不清楚美國對中國提出的採購規模要求是多少，不過美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)曾表示，中國承諾，如果美中達成一項貿易協議，第二年的採購金額將達到400億至500億美元。

美國計劃12月15日起對價值約1,650億美元的中國商品加徵15%的關税，除非雙方達成協議，或特朗普決定擱置關税讓談判繼續進行。中方以及美方的很多人士都不希望這些關税生效。根據計劃，美國將對從中國進口的手機、筆記本電腦、玩具和服裝徵收15%的關税。

紐約諮詢機構Eurasia Group的分析人士估計，第一階段貿易協議在2020年初達成的機率為65%。該機構在12月6日發給客戶的一份報告中稱，當前的主要風險不是局勢再度升級，而是搖擺不定。

其他人認為，特朗普政府目前對待中國的方式，與美國在20世紀80年代和20世紀90年代初尋求與日本達成協議時的做法大體相同。美國當時認為，東京對日本經濟擁有很大的控制權，以至於美國不得不堅持要求日本提供保證，尤其是保證日本會購買一定數量的美國半導體。