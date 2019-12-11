【收市總結】傳美國延遲加徵中國貨關稅　港股升200點　瑞聲彈5％

撰文：張偉倫
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港股經過連續多日悶局後，今日似有突破。在美國或進一步延遲加徵中國貨品關稅消息傳出後，帶動大市在午後升幅擴大，收復26600點。手機設備股表現突出，其中獲滙豐唱好的瑞聲科技（2018），升幅逾5%，成為表現最佳成份股。
恒生指數收市報26645點，升208點；國企指數收市報10502點，升107點，成交額為743.38億元。
手機設備股今日表現突出，瑞聲升5.6%，收市報64.75元，舜宇光學（2382）升1.2%，收市報139.5元，通達集團（0698）升1.6%，收市報0.63元，丘鈦科技（1478）升1.3%，收市報12.44元。小米集團（1810）曾觸及10元，收市報9.99元，升8.5%。
港鐵公司（0066）升4.1%，收市價45.7元，為1個月新高。港鐵獲高盛予54元目標價。其他公用股方面，中電控股（0002）曾重上80元，收市報79.9元，升0.9%；港燈（2638）升0.1%，收市報7.65元。
內房股續強勢 潤地升2.4%
內房股延續連日強勢，中國海外發展（0688）升1.8%，收市報28.95元，華潤置地（1109）升2.4%，收市報36.75元，中駿集團（1966）升2.1%，收市報4.28元。
重磅股友邦保險（1299）上揚，收市報78元，升0.8%，騰訊控股（0700）收市報340元，升1%，滙豐控股（0005）升0.8%，收市報58.05元，中國平安（2318）升1.5%，收市報90.85元。
中國石油（0857）及中國石化（0386）等多間油氣公司發出公告，指出公司正與國家管網商討出售資產，中石化冠德（0934）升3.8%，收市報3.24元。