滙豐環球投資管理料明年環球經濟穩定增長　亞債值追捧

尚有20日2019年便結束，對投資者而言，只要避開港股市場，要取得理想成績並非難事。那麼明年投資市場，又是一個怎樣的境況？滙豐環球投資管理發表2020年投資展望，認為前景相對向好，環球經濟增長放緩，但趨於穩定。該行強調，市場風險並非投資者無可避免，籲投資者審慎選擇資產。

滙豐環球投資管理高級宏觀策略師Dominic Bryant指，2019年環球通脹持續低企，令各國政府透過貨幣放寬政策集中推動經濟增長。他預期，財政政策力度或會加大，料環球經濟在2020年保持穩定增長。

Dominic Bryant認為，聯儲局因應通脹低企採取寬鬆政策，而美國核心通脹仍低於2％，有空間緩慢地趨向通脹目標。他更指，美國盈利增長自2019年初以來表現增強，預期未來環球經濟平穩緩慢增長，不認為短期內出現經濟衰退的風險。

料明年亞洲企業盈利增長達2位數

滙豐環球投資管理董事兼亞洲及印度股票部主管杜家傑（Sanjiv Duggal）表示，2020年亞洲股票的盈利增長預期，將由2018年和2019年的低個位數水平，回升到10％至15％，並支持股息率的增長。他認為，盈利增長會由中國、印度、印尼、韓國及台灣主導，有助縮窄亞洲股票與成熟市場股票估值的差距。

滙豐環球投資管理亞洲信貸投資主管梅立中表示，新興市場中亞洲信貸評級較高，更受到專注於投資級別債券的投資者追捧。他又指，負利率因素加上經濟逐步復甦下，令亞洲債券投資有追捧，而信用利差有收窄的空間。

梅立中認為，雖然外界憂慮內地民企違約風險，但受惠於在岸市場流動性改善，亞洲高收益債券仍具吸引力，又指內地信貸沒有系統性爆破的風險，強調審慎投資是策略的關鍵。