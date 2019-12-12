國泰局安研究所：對中共經濟工作會議的11項猜想

按照慣例，2019年底中共經濟工作會議將召開，有關這次會議的主要內容，中國「國泰君安證券研究」給出了幾大猜想。

中國國泰君安研究所官方賬號發文，一，中國財政和貨幣政策：逆周期調節仍將繼續。由於全球經濟下行的壓力，宏觀政策的逆周期調節作用還將被強調。積極的財政政策在減税降費方向將以落實為主，針對部分行業和中小企業的或將深化。

二，金融市場：防範金融風險，重視金融科技。金融穩定委員會在11月召開的兩次會議中都提到了「防範金融風險」，與前期不同的是，2017年末提出的「防風險攻堅戰」實施至今已取得一定成果。如今再提，一是為了「守住不發生金融風險的底線」，二是重在優化思路，在改革中化解風險。

三，外資和外貿：繼續深化開放。從2019年以來的政府工作中可以看出，政策在精簡負面清單，加大知識產權保護，優化營商環境，開放行業競爭上下了大力氣，引入外資將繼續成為2020年開放工作的一大重點。此外，下調關税擴大商品進口，穩定外貿，發展貿易服務也將繼續推行。

近期召開的中共政治局會議並沒提到房地產。（新華社）

四，國企改革：繼續做大做強。2019年，《關於以管資本為主加快國有資產監管職能轉變的實施意見》、《中央企業混合所有制改革操作指引》、《國務院國資委授權放權清單（2019年版）》、《改革國有資本授權經營體制方案》等國企改革相關綱領文件發佈，中國國企改革推行至今已進入關鍵階段。

據中國國務院國有企業改革領導小組第三次會議上的表述，將「抓緊研究制定國有企業改革三年行動方案」。因此，中共中央經濟工作會議上將延續此口徑，繼續推進混改深化和央企層面的整合。

五，房地產政策：延續「房住不炒，因城施策」。2018年中共中央經濟工作會議就提出了堅持「房子是用來住的不是用來炒的定位，因城施策，分類指導」，今年大概率將延續此基調。

六，中小企業發展：完善企業營商環境。中國國務院常務會議2019年提及最多的議題就是優化企業營商環境，並將在2020年1月1日實施《優化營商環境條例》。預計《條例》配套的措施或將在2020年出台。而根據《條例》，為激發市場活力，中小企業融資受到多方面的鼓勵支持，政策對此的傾斜有望繼續。

七，科技創新 ：建設產學研融合的創新體系。為加快經濟結構的轉型升級，「鼓勵科技創新」、「打造新業態」多次在經濟工作會議中被提及。因此，2020年加大新型基礎設施建設，加強基礎研究和共性技術研發平台搭建將繼續受到關注。

八，製造業和服務業深度融合。2018年中央經濟工作會議把推動製造業高質量發展放在了重點任務之首，優勝劣汰和產業創新是主要的兩個方向。

九，消費市場方面，將提高綠色消費和服務消費。從2019年政府部門的政策和發言來看，跨境電商、智能服務等新業態發展獲得支持，新能源汽車、家電等綠色消費被大力提倡，而旅遊、文化、健康、養老、育幼等服務消費關注提升。

2019年10月22日，發改委組織召開的促進消費專題會議上，就明確要求「確保各項促消費政策落實落地」以及「依託好聯席會議的工作平台推動消費提質擴容」。

十，民生方面，就業為先，教育和醫養仍是重點。2019年的中國國務院常務會議曾多次提及就業、教育、醫療和養老等民生問題，作為居民生活幸福指數最直接的感受點，也是中央經濟工作會議多年的重點工作之一。

2019年有望延續2018年，將就業問題的重要性置於最前，同時加大對教育、養老、嬰幼兒照護等問題的關注。

十一，鄉村振興：確保農產品供應，促進一二三產業融合。以及城鎮化發展方面，中國將實施區域協調發展戰略，加強重要區域聯動效應。重點區域如京津冀、長三角、粵港澳大灣區、長江經濟帶、西部陸海新通道的發展具備國家戰略意義，將依照各自的功能持續推進。