美聯儲維持息率不變　道指升30點

美聯儲維持息率不變，美股結束兩連跌，三大股指均小幅上升，道瓊斯工業指數漲29.58點，升0.11%，報27911.30點；納斯達克指數漲37.87點，升0.44%，報8654.05點；標普500指數漲9.11點，升0.29%，報3141.63點。

分板塊來看，美國大型科技股集體上漲，蘋果漲0.85%，亞馬遜漲0.55%，奈飛漲1.98%，谷歌漲0.1%，Facebook漲0.69%，微軟漲0.38%。

美聯儲的決定對美股走勢有一定的提振，短線來看美股將以震盪為主。（VCG）

美國能源股多數下跌，埃克森美孚跌0.16%，雪佛龍跌1.43%，康菲石油跌0.16%，EOG能源跌0.19%，斯倫貝謝漲2.93%。

美國金融股漲跌互相，摩根大通跌0.25%，高盛跌0.27%，花旗跌0.32%，摩根士丹利跌0.44%，富國銀行跌1.01%；美國銀行漲0.36%，伯克希爾哈撒韋漲0.06%。

美聯儲（Fed）11日宣布維持聯邦儲備基金利率在1.5%至1.75%區間不變。美聯儲在為期兩天的貨幣政策例會後發表聲明稱，10月以來，美國勞動力市場保持強勁，經濟温和增長。近幾個月就業增長基本穩定，失業率維持在較低水平。儘管家庭開支以較高速度增長，但商業固定資產投資和出口仍然疲軟。總體通貨膨脹率和除食品、能源之外的各類商品通脹率仍低於美聯儲設置的2%政策目標。

聲明說，美聯儲判斷當前的貨幣政策有利於支持經濟持續增長、增強勞動力市場、推動通脹率接近2%的目標。美聯儲將繼續監測經濟前景的各項信息，包括全球發展狀況和減弱的通脹壓力，在這些信息基礎上確定未來的貨幣政策。

《華爾街日報》認為，這些表述預示未來一段時間美聯儲將暫停降息。美聯儲2019年共降息三次，每次25個基點，將聯邦儲備基金利率從2.25%至2.5%區間降至1.5%至1.75%區間。