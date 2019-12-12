內媒：中共經濟工作會議已召開　三大看點引關注

《第一財經》發文稱，據記者從多方渠道證實，中共中央經濟工作會議已於本周內（12月9日至12月15日）召開。

報道從多方渠道證實，會議對2019年的經濟形勢做出研判，並在此基礎上規劃部署2020年的經濟工作。

文章表示，此前於上周五（6日）召開的中共中央政治局會議，被認為是中央經濟工作會議的前奏，已經透露了一些信號。

政治局會議具三大看點

《第一財經》梳理了2020年經濟工作三大看點。

看點一：逆周期調節加力 金融風險攻堅戰收官。回顧2019年，財政政策上，降税減費成為重點，投資支出強調有效性；貨幣政策上，結構優化成為調整主要方式，傳導機制的疏通成為關鍵。

展望2020年，宏觀政策的逆周期調節作用還將被繼續強調。中央政治局會議指出，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要託底的政策框架，堅持問題導向、目標導向、結果導向，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆周期調節工具。

看點二：基建補短板託底經濟 新基建孕育新動能。中共政治局會議的一大亮點是提出「加強基礎設施建設」，這一表述為本次會議新增。

《第一財經》引述摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊指出，中國正在邁向量質齊升的經濟發展新時期，通過傳統基建補短板是經濟發展的必要手段，而新基建既能穩投資、穩增長，也符合促創新的政策目標，將為新時期的經濟發展帶來新的動能。

報道亦引述民生銀行研究院研究員郭曉蓓指出，從需求層面看，中國基建投資補短板空間足，新型基建潛力大，交通基礎設施、能源、生態環保、民生服務、市政和產業園區等基建補短板領域，以及5G、城市軌道交通、人工智能、工業互聯網等新型基建領域，將成為2020年的發力重點。

看點三：國企改革再出發 利率市場化加快。2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，更是改革的關鍵之年。要把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，預計對2020年中國改革開放政策可以有更多期待。

分析表示，中國GDP已不再拘泥於能否保“6”。（新華社）

專家表示，在改革方面，收入分配製度改革，國資國企和混合所有制改革，中央與地方財政事權和支出責任劃分改革，金融供給側結構性改革，利率市場化改革，以及資本市場基礎性制度改革等方面最值得期待。

在戶籍制度改革方面，中國31個省份均已出台戶籍制度改革相關意見，2020年將集體「交卷」。比如，河南提出到2020年，努力實現1,100萬左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶，全省常住人口城鎮化率達到56%；陝西指出，到2020年，實現累計1,000萬農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶，全省城鎮化水平達到62%。

瑞銀汪濤﹕明年增長或降至6%

瑞銀亞洲經濟研究主管，首席中國經濟學家汪濤表示，預計中共中央經濟工作會議可能會將2020年的經濟增速目標下調至「6%左右」，而實現這一目標並不需要大規模刺激措施。雖然穩增長依然是首要政策目標，但防風險（包括金融體系風險等）也同樣重要。

對於房地產政策，汪濤表示，政府不會放鬆全局性的房地產政策（包括降低首期比或者大幅放鬆信貸政策），但可能允許部分地方政府小幅放鬆限購政策（比如通過簡化落戶要求和人才引進政策等方式），房地產開放商偏緊的融資條件也可能會邊際鬆動。地方政府隱性債務和影子信貸的管控力度可能也會有所減弱。