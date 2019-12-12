【收市總結】港股曾破27000點　傳澳門金融業獲扶持　信德爆升

港股今日高開高收，更曾重上27000點，成交增至逾900億元。大市有理想表現，如港元強勢，曾升穿7.8有關，加上有傳中央政府將向澳門提供多項措施，協助當地金融業發展，消息帶動一眾澳門概念股上揚，其中信德集團（0242）彈升9.4%，遠遠跑贏大市。

恒生指數收市報26994點，升348點；國企指數收市報10614點，升112點，成交額為908.6億元。

銀河娛樂升4.5%

澳門概念股今日全線上揚，信德收市報3.36元，永利澳門（1128）升4.7%，收市報17.26元，金沙中國（1928）升2.4%，收市報37.65元，新濠國際（0200）升4.2%，收市報19.4元，銀河娛樂（0027）升4.5%，收市報54.2元。

雖然《路透》報道指出，澳門的交易所將集中於人民幣計價債券，以及初創企業，並非與香港及深圳競爭，但是香港交易所（0388）午後升幅收窄，收市報249.8元，升1.6%。

科技股亦獲得投資者追捧，騰訊控股（0700）升2.6%，收市報349元，阿里巴巴（9988）重上200元，收市報200.2元，升1.3%，中國軟件（0354）升7.4%，收市報4.52元，金山軟件（3888）升3.7%，收市報19.58元。

友邦及滙豐均高收

金融股普遍上揚，友邦保險（1299）升2.2%，收市報79.75元，滙豐控股（0005）升0.9%，收市報58.6元，中銀香港（2388）升1.9%，收市報26.85元。

地產及收租股同樣高收，信和置業（0083）升1.2%，收市報11.5元，恒基地產（0012）升0.7%，收市報37.95元。