會計師公會：實行一人一票非易事　對社會事件政治中立

會計師公會今日（12日）舉行會員大會，由江智蛟當選新任會長。他對接任會長感榮幸，認為未來1年是困難的1年，公會有多項工作，包括提升會計師專業形象，以及大灣區的發展。

至於去年舉行的特別大會，通過一人一票選會長及副會長的決議。他指相關問題是任內優先處理的工作之一，去年中已成立工作小組，目前已約訪多個不同界別人士，以及研究各種選擇方案，重申公會維持監管角色十分重要，未來會進行諮詢，惟沒有時間表。

一人一票屬任內優先處理工作

他解釋，公會要實行一人一票選舉「唔係一個好快能夠解決嘅事情。」由於公會屬監管機構，過去選舉制度一直行之有效，若要改變制度，需經立法會批准，通過並修訂相關專業條例。

至於會員希望公會多就社會議題發聲，他就表示，公會是本港唯一屬會計行業的法定團體，亦是監管機構，會以政治中立態度去應對社會事件，也只會直接處理與公會有關的事情。

改革派的6人名單全部當選

提到今次7個理事席位當中，被視為改革派的6人名單全部當選，而保守派的陣營只取餘下一席。江智蛟認為雙方的出發點都是為公會好，相信所有理事都是以會員利益為依歸。

有報道指今年的投票人數是歷來最多，並且首次突破1萬人，他沒正面回應，只表示投票率高的確比去年高。