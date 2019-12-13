中國商務部﹕前11月進出口總額達28.5萬億元人民幣　增2.4%

根據中國商務部公布的數據顯示，2019年1月至11月，中國進出口總額28.5萬億元人民幣，增長2.4%。

從具體數據來看，前11月出口15.55萬億元，增長4.5%；進口12.95萬億元，與2018年同期基本持平；貿易順差2.6萬億元，擴大34.9%。

從月度規模看，11月當月進出口總額2.86萬億元，為2019年單月最高水平。從國際比較看，根據世界貿易組織（WTO）最新數據，前三季度，中國出口增速高於全球主要經濟體平均增速。

對新興市場進出口佔59.5%

按國家類別來看，前11月對新興市場進出口增長5.3%，佔比較2018年同期提高1.7個百分點至59.5%。其中，與「一帶一路」沿線國家進出口增長9.9%，佔比提高2個百分點至29.3%。對東盟、拉丁美洲和非洲進出口分別增長12.7%、6.8%和5.7%。

從中國國內情況看來，中西部地區出口增長13.3%，佔比較2018年同期提高1.4個百分點至18.3%。

商品結構持續優化，機電產品出口增長4%，佔比達58.4%。服裝、紡織品、傢俱、鞋、塑料、玩具、箱包等七大類勞動密集型產品檔次和附加值提高，出口增長5.7%，拉動出口增長1.1個百分點。民營企業主體活力不斷增強，出口增長12.4%，佔比提高3.6個百分點至51.4%。一般貿易韌性十足，出口增長7.8%，佔比提高1.8個百分點至58%。