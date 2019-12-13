【一個人的浪漫】食飯搵唔到飯腳居然有著數！

聖誕佳節近了，不少人士都會跟好友、家人一起渡過。也有人因工作關係等原因，要獨自渡過。不過，餐廳訂座折扣平台eatigo發表報告指，一個人吃飯都有好處！

據eatigo數據顯示，其平台上有一成人是「獨行美食家」，他們傾向避過人流最多的時間，在晚上9時後進餐，偏愛漢堡包及拉麪，因不少餐廳在宵夜時段均提供較大折扣，故他們平均埋單可享6 折優惠。

二人食客傾向晚上6時半前入座

二人同行食飯的人士，佔該平台用戶約50%，他們傾向晚上6時半前入座，喜歡吃Pizza（薄餅）和到扒房吃飯。而3 人以上的聚餐約佔四成，該批客人會在交通便利的旺角、尖沙咀等核心地帶用膳，偏好韓燒、火鍋和西班牙菜等餐廳。

臨近聖誕節，部分人已提早預訂餐廳，該平台數據顯示，去年12月24日（平安夜）及25日（聖誕節）兩天的聖誕大餐訂單，有一半集中在尖沙咀，其次則是銅鑼灣與中環，報告認為繁華中帶燈飾點綴的維港美景，仍是港人最為嚮往的聖誕夜。

今年香港經濟陷入衰退，餐廳均推優惠吸引客人，eatigo表示餐廳均傾向提供更大折扣，相信用戶平均可享約 6 折或以上的優惠，折扣較去年平均77 折更高，該平台預計聖誕訂單可增長30%。