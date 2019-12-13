【中午收市】港股發力半日升逾500點　滙豐控股及長和系上揚

利好消息接踵而至，先有中美有可能在短期內達成貿易協議，以及英國保守黨有機會勝出國會選舉，投資者避險情緒明顯降溫，帶動港股高開後升幅擴大至逾500點，收復27500點。

恒生指數中午收市報27551點，升557點；國企指數中午收市報10794點，升180點，成交額為595.24億元。

隨著保守黨有機會獲得英國國會大多數議席，帶動英鎊上揚，多間在英國有投資的上市公司股價明顯衝高，長和（0001）升4.5%，中午收市報74.15元，長實集團（1113）升3%，中午收市報54.25元，電能實業（0006）升0.9%，中午收市報56.2元，長江基建（1038）升3.8%，中午收市報55.65元。

總部設於英國的滙豐控股（0005）及渣打集團（2888）亦上揚，滙控中午收市報60.1元，升2.6%，渣打中午收市報74元，升3.6%，保誠（2378）升6.8%，中午收市報145元。

澳門概念股續上揚

另一個當炒類別為澳門概念股，永利澳門（1128）升7.2%，中午收市報18.5元，金沙中國（1928）中午收市報39.6元，升5.2%，澳門勵駿（1680）升3.6%，中午收市報1.14元，信德集團（0242）升3%，中午收市報3.46元。

出口股亦衝高，創科實業（0669）升3.3%，中午收市報54.25元，申洲國際（2313）升1.1%，中午收市報108.2元，敏華控股（1999）升2.2%，中午收市報5.6元。

地產及收租股方面，九龍倉置業（1997）升1.4%，中午收市報43.9元，恒基地產（0012）升1.1%，中午收市報38.35元。