人民幣升勢持續，在岸價曾高見6.961，最新報6.9773，升273點子；離岸價則從高位回落，最新報6.9695，跌238點子。

《21世紀經濟報道》報道，美聯儲暫停降息操作、美國總統有關國際貿易談判的言論提振了市場的表現，歐美股市普漲，標普 500 指數和納指創收盤紀錄新高；離岸人民幣隔夜一度飆升1,000多點；原油期貨價格收漲，黃金下跌，倫敦基本金屬衝高回落。

此前，工銀國際首席經濟學家程實接受 21 世紀經濟報道記者採訪認為，雖然從短期來看，近期靚麗的就業數據和通脹走勢支持了美聯儲暫停降息，但是從長期來看，2020年美聯儲將大概率重啟降息，預計2020年美元指數料將温和走弱。

「短期而言，美聯儲暫停降息或將對新興市場貨幣產生小幅擾動，但是長期來看，隨着美聯儲重啟降息，以及人民幣有效匯率較均衡匯率的低估逐步修正，2020 年人民幣幣值有望保持企穩態勢，全年美元兑人民幣匯率的中樞水平或將回歸至 7.0 以下，人民幣匯率將保持企穩態勢。」程實表示。

就中國國內政策來看，中共中央經濟工作會議於12月10日至12日在北京舉行，中央定調明年經濟，12日晚間通稿公布，有29次提及「穩」字。可以看出，「穩」是2020年經濟工作的核心要點。