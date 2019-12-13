美元霸權奠基人去世　曾以辣招醫超級通脹

美元霸權的奠基人之一，美聯儲（FED）前主席保羅.沃克（Paul Walker）剛剛去世了。據稱，他曾有個治療通脹的「秘方」。

《觀察者網》報道，二戰結束後一段時間，美元的強勢地位一度是由美聯儲諾克斯堡金庫裏儲存的全球最大數量的黃金來支撐的。當西歐各國經濟逐漸恢復，開始按照固定匯率大量兑換美國手中黃金的時候，美國先發制人，在1971年宣布美元匯率和黃金脱鈎，並拒絕繼續外國兑換黃金的要求，1944年西方建立的佈雷頓森林體系就此終結。

石油美元剛剛建立的時候，國際市場上美元一度極為短缺，造成美元匯價飛漲。美國出口商品價格上漲，在國際市場的競爭力下降。為了打壓美元匯率，聯儲局連續降息。此時，保羅.沃克和他的同僚們還制定了一個在國際市場拋售美元，購買其他國家貨幣的計劃。1970年代，美國還不是國際儲備貨幣，只是幾個地位相近的發達國家貨幣中的一個。

但那時的美元地位實際上是搖搖欲墜的，在世人眼裏也不是一定就能成為國際儲備貨幣。

大幅加息以壓抑通脹

保羅.沃克就是在這種情況下就任美聯儲主席。他上任以後，在通脹面前堅定不移的執行了加息的政策，即使在受到死亡威脅的時候也毫不動搖，一直將美國的基準利率上升到近20%的水平，終於成功的控制了通貨膨脹。

保羅.沃克從此一戰成名，成為經濟史上一個傳奇的央行行長。聯儲局在各國央行之間也成功樹立了自己龍頭老大的聲望地位，國際市場對於美元的信心也是在那時候穩固下來，延續至今。

保羅.沃克的成功不僅僅是美聯儲和美元的成功，他降服了美國通貨膨脹的經過，也讓美國的貨幣學派成為這幾十年來經濟學諸多流派中的「顯學」。該學派的貨幣供需理論是當今所有主要經濟體的中央銀行制定貨幣政策的理論基礎，是被經濟學界奉為圭臬的金科玉律。