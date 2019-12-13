兩大負面因素一掃而空　後市可試28000點？　專家話要先睇呢樣野

中美貿易戰及英國政局不穩，在過去一年多時間投資者最擔心的事宜。隨著美國總統特朗普於社交網絡貼文，指出中美雙方達成協議已是相當近；另一邊廂，由首相約翰遜帶領下，保守黨勝出英國國會大選，即一直困擾投資者的兩大不利因素，同日一掃而空，投資者風險胃納即時提升，資金流入股市及匯市，其中日本股市勁升598點，重上24000點；對外圍形勢更為敏感的港股，升幅更接近700點。雖然港股有強勁表現，但是市場人士認為，近期大市已累計升幅達1,600點，相信難再有大升幅，並建議投資者可以在28000點時，先行食糊離場。

與早前不時捱打的局面相比，港股最近兩日表現相當可人，與近期市場上不斷傳出正面消息有關。昨日傳出中央政府將會公布連串措施，以推動澳門金融業發展，促使一眾澳門概念股上揚。相關股份今日延續上日升勢，其中銀河娛樂（0027）更成為表現最佳的成份股。

除卻澳門概念股外，長和等一眾在英國擁有多項投資，或將總部設於英國的上市公司如滙豐控股（0005），亦為投資者追捧對象，成為港股上升動力，成功收復250天平均線之餘，更重上27600點。同時成交額亦明顯增至逾1,100億元，反映出投資者入市意欲增強。

張智威籲沽長和及匯控

雖然投資者風險胃納增加，但是市場人士卻不預期後市仍有太大上升空間。信誠證券聯席董事張智威指出，大市本輪升勢從26000點起步，迄今累計升幅達1,600點，預料大市在27901點先作喘定後再上揚。

張智威認為，投資者可以先沽出長和及滙控。（張浩維攝）

他又建議投資者可以考慮沽出長和及滙控等，受英國大選結果刺激的股份，畢竟保守黨勝出仍要面對脫歐問題，脫歐後的負面影響仍未產生。

不過他亦建議投資者可以繼續持有澳門概念股，因為中央政府有意推動激當地發展金融業，乃是龐大的計劃，相信澳門概念股可以繼續受惠。

沈慶洪﹕要衝28000點先要中美簽協議

騰褀基金管理投資管理董事沈慶洪則認為，恒指能否升上28000點，取決於中美貿易戰的談判結果。假設中美雙方今晚可以順利簽訂首階段的貿易協議，將有利股市在聖誕節或之前升到28000點，但如果中美雙未必如期簽訂協議，股市或會回落至27000或26500點。

他提醒投資者市場上仍然存在很多不確定性因素，原因是中美雙方現時仍未作出官方回應指今晚一定會達成首階段協議，因此投資者應小心謹慎。他建議若恒指能升上28000點，投資者不妨先沽貨獲利。

同時，適逢澳門回歸20周年，中央政府可能送大禮的利好消息影響，相信澳門豪賭股仍有上升的可能，建議投資者不妨繼續持貨。可是此類型股票已累積不少升幅，建議未入市的投資者亦不要急入市。