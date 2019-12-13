英鎊及人民幣兌美元分別破位　分析員卻料英鎊掉頭　原因係.....

英國大選結果塵埃落定，保守黨勝出；同時美國總統特朗普透露，與中國達成首階段貿易協議已非常接近。兩項消息分別刺激英鎊及人民幣兌美元上揚。不過獨立外滙商品分析師盧楚仁，對英鎊及人民幣前景有保留，更預料英鎊兌美元有機會回落至1.3。

今早英鎊兌美元曾突破1.35，升幅逾2%；其後升幅不斷收窄，並回落至1.34以下。盧楚仁指出，英磅確實受到英國大選結果帶動而上升，可是上升動力與市場預期不同。

他認為面對蘇格蘭民族黨或會要求約翰遜再次進行脫英公投，及面英倫銀行稍後或減息可能；預料英鎊兌美元在1.35左右就會有阻力，認為現時升勢暫時已見頂，稍後時間或將會回落到1.3水平。

料日圓將下試110

人民幣今日亦上揚，在岸價曾高見6.961。在談及人民幣時，他直言人民幣受到中美貿易談判的正面消息帶動，並相信現時人民幣的匯價已反映中美達成協議後的情況。

但他對人民幣匯率繼續上升不太樂觀，因為現時人民銀行正面對中國經濟下行壓力影響，相信人行稍後面或會推出貨幣寬鬆政策，對會對人民幣匯率不利，因此，相信人民幣或將會回落到7.05水平。

此外市場上好消息，減低投資者避險情緒，相信日圓會回落到110水平。惟相信稍後時間會回升，原因是明年日本的經濟刺激政策力度將加大，及適逢2020東京奧運。建議投資者不妨趁低吸納。