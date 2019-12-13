為何中美原則上達成第一階段協議？　《財經》說法......

美國多家媒體報道稱，美中兩國已在原則上達成了雙方第一階段的貿易協議，等待總統特朗普（Donald Trump）批准。內媒揭秘背後原因。

《財經》報道，中美兩國貿易摩擦已長達一年半左右的時間，拖累了全球經濟的增長，給全球供應鏈造成干擾，金融市場動盪不安，全球糧食貿易也受到影響。

有報道稱，兩國對一些重大問題遲遲不能達成共識，其中包括美國取消之前加徵關税的幅度，以及中國具體承諾採購美國農產品規模。特朗普政府內部對如何部分地取消對華關税出現了分歧。

政治動機促成簽定協議

觀察人士認為， 此時中美達成貿易協議的政治動因在於，對特朗普來說，2020年大選在即，如果美中兩國確認並簽署貿易協議，有利於他的連任競選。12月10日，眾議院民主黨領袖曾正式呼籲特朗普總統下台，並在兩項彈劾條款中指控他濫用職權、妨礙國會調查，稱其「無視並損害國家利益」。

在書面協議仍在擬定的過程中，美國媒體均審慎措辭，稱中美第一階段的貿易協議被稱為原則上達成的協議，是有限的協議。

經濟上，在美國國內，進口商、零售商及一些美國企業已經在已有關税的壓力下應對價格上漲，彌補關税對銷售帶來的負面影響。

在白宮正式宣布美中原則上就第一階段貿易協議達成一致之前，12月12日，負責東亞和太平洋事務的美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）在華盛頓智庫戰略與國際研究中心發表演講回顧了美中關係，說明美國政府如何向中國釋放善意。為此有觀察者呼籲，美國政府新的善意釋放就是停止中美貿易摩擦，儘快簽訂貿易協議。