《路透》：中美貿易戰破僵局　仍需警惕特朗普

中美貿易談判再獲實質性進展，美國可能削減部分關税的消息提振市場情緒，離、在岸人民幣均大幅反彈，但分析表示，需警惕特朗普的聖誕禮物還是空盒子。

《路透》引述一外資行交易員稱，人民幣漲太快，年底臨近，逢低購匯反而不少，後面還是要看客盤的反應，還有中美具體的文本內容也還要看，「即便籤了也不一定一勞永逸。」

消息人士於周四（12日）稱，美國白宮已同意暫緩實施對中國商品的部分關税，並降低現有的關税税率，換取北京承諾2020年增加採購美國農產品，兩國朝着為貿易戰降温邁出一步。

雙方未簽協議 宜保持謹慎

「其實中美就貿易戰的談判多次」十分接近「達成協議，但最終出現很多曲折，這次特朗普放出的聖誕節禮物還會是空盒子嗎？從市場表現看，中美雙方尚未真正簽字，各方還是保持相對謹慎，即便中美達成協議，也還有反覆的風險。

荷蘭合作銀行亞太區高級策略師Michael Every最新表示，其實除了50%關税削減幅度的具體數字，其他都不是什麼新鮮事；特朗普的表態，好比「他們已經多次答應過給我們禮物，而且每次打開都是空盒子。」

ING集團亞太區首席經濟學家Robert Carnell亦指出，中美貿易就協議的條款已經「達成共識」，但是法律文本仍在處理中，還沒到「簽署」；「從整體上看進展是積極的，但不要指望它會順利推進。」