《英媒》：消息人士稱美方已提出貿易協議條件　中方尚未正式回應

美國方面的消息人士12月12日稱，美國已經確定與中國簽訂貿易協議的條件，將暫緩實施對中國商品的部分關税，並降低現有的關税税率。但中國並未作出回應。

《路透》報道，中國至今仍保持沉默，引發外界質疑在新一輪互徵關税措施於15日生效之前，雙方是否能夠達成停戰。

據了解雙邊談判的消息人士透露，美國將暫緩原定12月15日對價值1,600億美元中國輸美商品加徵關税，並降低現有關税。

兩位知曉談判情況的美國消息人士稱，作為回應，北京將同意在2020年購買500億美元美國農產品，採購規模是2017年兩國貿易衝突爆發前的兩倍多。

兩位熟悉談判情況的人士12月12日早些時候表示，為了敲定10月時承諾的「第一階段」貿易協議，美國談判代表提出將對中國商品的現有關税税率削減至多50%，並暫緩實施原定於15日生效的新關税。

仍待中方書面回覆

當中一名消息人士向路透表示，美國總統特朗普（Donald Trump）和其顧問團隊已經同意提案中的條件，這可能是最終的提案，目前正在等待北京方面書面批准。

如果不能達成協議、至少讓持續了17個月的貿易戰停戰，美國15日將開始對視頻遊戲機和電腦顯示器等中國商品加徵關税。而中國的報復性關税亦將啟動，涵蓋從玉米和小麥到小型飛機和稀土磁鐵等多種商品。

中國2019年初暫停徵收的對美國產汽車25%的關税，和汽車零部件5%的關税也將在12月15日恢復。

中國官員和貿易專家曾警告稱，若再進行新一輪針鋒相對的關税戰，可能毀掉貿易談判並進一步升級爭端。部分專家表示，談判有可能完全中止，等到2020年11月美國總統大選過後再說。