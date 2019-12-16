渣打警告本港失業情況或蔓延更多行業　料明年續衰退

本港受內憂外患影響，經濟陷入衰退，渣打銀行預測，今年香港經濟倒退1.5%，跌幅高於港府的1.3%。渣打銀行大中華高級經濟師劉健恆認為，社會運動不會在短期內減退。加上本港失業率由20年低位的2.8%，開始逐漸上升，當中零售、飲食及旅遊業為重災區，失業情況或會蔓延至其他行業，進一步拖累經濟；同時投資及進出口均有收縮現象，經濟增長動力不大，預料明年本港經濟仍是負數。

本港10月整體出口貨值按年下跌9.2%，跌幅較9月的7.3%擴大1.9個百分點，連跌12個月。劉健恆指香港作為貿易轉口港，在中美貿易戰下，轉口貿易減少，相信明年不會明顯好轉。

以往環球經濟衰退浪潮下，本港通常會受惠於聯儲局的量化寬鬆等政策。不過，聯儲局在10月時暗示減息步伐將暫停，估計本港未必受惠於量化寬鬆或減息措施；在美國撤銷部分關稅、英國脫歐漸趨明朗、及香港銀行同業拆息（HIBOR）高於倫敦銀行同業拆息（LIBOR），將有助港匯明年穩定於7.8水平。

不擔心出現本港評級被下調潮

他稱港匯不時有波動，未來或會上升至7.７5附近水平，但不會長期走高，令明年全年平均預測需要大幅調整，而中美貿易戰及英國脫歐的利好消息，可抵消市場對走資的憂慮。

對於未來香港若出現財赤，或令國際評級機構下調本港評級，劉健恆坦言不擔心會有評級下調潮，因香港多年來均有財政盈餘，是「好天收埋落雨柴」，更建議政府要多動用盈餘，推出措施來刺激經濟，只要錢是花得恰當，即使有財赤也不是大問題。