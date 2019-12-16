中美第一階段貿易協議　無法消除商業不確定

中美達成的第一階段貿易協議給美國經濟帶來的好處不大，不僅保持對中國商品的大部分關税不變，也讓全球最大兩個經濟體繼續面臨不確定性。

《華爾街日報》報道，根據中美兩國官員上周五（13日）宣布的有限協議，美國在2019年9月1日對包括服裝、鞋履和配飾在內的價值1,200億美元中國產商品徵收的15%關税將減半。

此外，美國還將取消原定於12月15日對包括智能手機、筆記本電腦和玩具在內的價值1,560億美元中國輸美商品徵收15%關税的計劃。

美國官員表示，該協議還要求未來兩年將美國對華出口擴大2,000億美元，其中包括大幅增加農產品出口。美國官員期望能夠削減貿易逆差，幫助提振農業、製造業和科技業等行業。

美廠商冀協議可帶來公平競爭環境

印第安納州柴油發動機製造商康明斯稱：「我們希望這是為美國工人和企業創造公平競爭環境的開始。」

經濟學家們稱，該協議可能會使一些消費品價格下降，或許還能讓美國企業確信，長達兩年的中美貿易爭端正朝着達成廣泛協議的方向發展。

但該協議保留了2018年生效的對2,500億美元中國商品的25%關税，這些商品包括塑料製品、化學品和機械類產品。

第一階段協議可能只會消除部分商業不確定性；經濟學家和美聯儲領導人都稱，這些不確定性抑制了美國經濟。

美肉類加工可降低進入中國市場關稅

美國最大的肉類加工企業泰森食品稱，該公司期望這項協議能夠改善市場准入和降低關税，這將令該公司的肉類和家禽業務以及為該公司供貨的農戶和農場主受益。

一些經濟學家稱，最大的好處將是取消原定15日生效的關税。這項關税將推高電子產品等熱門產品的價格，從而直接打擊消費者。

有證據表明，貿易放緩抑制了美國經濟的增長。2019年第三季度企業在長期項目（包括設施和設備）方面的開支按年增長1.3%，為三年來最低按年增幅。