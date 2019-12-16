人民幣在岸價回軟　再失守7算關

人民幣在岸價回落至7水平，最新報7.0002，跌150子；離岸價則在7水平徘徊，最新報6.9997，升147點。

《路透》報道，交易員稱，雖然中美達成第一階段經貿協議，不過美國削減關税幅度不及市場預期，午後購匯客盤增多令匯價承壓；短期人民幣或繼續在7元附近整固。

他們並指出，中美達成協議到簽署仍有不確定性，協議文本細節尚未披露，市場謹慎觀望情緒未消；短期內客盤料繼續保持逢低購匯、逢高結匯的節奏。若協議內容不及市場預期，市場情緒亦會隨之起伏。

人民幣匯率雙向波動格局凸顯。（視覺中國）

「市場在等待協議細節，如果實際結果和市場預期相差較大，匯價就會有所波動，」一中資行交易員稱，「我個人最關注關於匯率的條款。」

另一中資行交易員表示，雖然第一階段協議沒有預期那麼好，但畢竟消除了繼續加税、貿易戰繼續惡化等風險，市場仍然認為是好事。

中美兩國12月13日宣布達成「第一階段」協議。美方降低對中國商品的部分關税，以換取中方增購美國農產品等商品。美國貿易代表辦公室（USTR）表示，這項協議將使美國對華貿易在兩年內增加2,000億美元。同時，美國將維持對價值2,500億美元的中國輸美商品徵收25%的關税，同時將9月1日起徵收的針對價值1,200億美元的中國商品的關税削減一半至7.5%。

全球匯市方面，澳元及新西蘭元等對貿易議題相當敏感的貨幣12月16日下跌，上週美國和中國達成貿易協議所產生的寬慰情緒，已經被缺乏協議細節帶來的沮喪感所蓋過，而耶誕節將近之際，市場不願大舉押注。