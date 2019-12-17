Swatch集團在港裁員逾百人　總公司：考慮關閉部分銷售點

本港零售市道持續受壓，不少企業陸續計劃關舖及裁員。有Swatch Group香港員工向《香港01》記者透露，集團在港約有3,000名員工，公司昨日裁員逾100人，包括前線及後勤員工，當中有店舖經理被辭退，更指今日將繼續有裁員行動。

記者就事件向Swatch Group查詢，總公司回應時承認已裁員，因應香港目前情況而作出此計劃，惟未有確認受影響員工數目，僅指被裁員工佔總香港員工的低單位數比例，並有部分員工為自然流失。

因應市況考慮關閉部分銷售點

Swatch旗下品牌包括天梭（Tissot）、浪琴（Longines）、歐米茄（Omega）及雷達（RADO）等，逾半專門店位於旺角、尖沙咀及銅鑼灣等核心消費區。公司續指，集團旗下品牌在港有約90個銷售點，將因應市況考慮關閉部分銷售點。

集團於8月公布中期業績時指，香港業務利潤可觀，是集團的重要銷售市場，惟受本港政局動蕩影響，香港區銷售錄得雙位數字下跌，拖累整體淨銷售按年下挫3.7%至40.8億瑞士法郎（約323.2億港元），純利則按年倒退11.3%至4.15億瑞士法郎（約32.9億港元）。

本港瑞士鐘錶出口挫三成

瑞士鐘錶工業聯合會早前公布，10月瑞士鐘錶對香港出口按年大跌29.7%至1.91億瑞士法郎（約15.1億港元），主要受到社會事件拖累。該會稱，香港過去一直是瑞士手錶的最大出口市場，惟在訪港旅客大減，珠寶鐘錶業受挫下，香港市場的排名已跌至第三；同期中國內地則按年增升17.6%，首次超越香港的出口額。