【中午收市】騰訊發力成港股上升動力　半日上揚逾300點

撰文：張偉倫
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港股經過上日調整後，今日升勢再現，並且企穩27800點，其中股王騰訊控股（0700）表現相當突出，勁升3%，加上醫藥股及油股配合，成為大市上升動力。
恒生指數中午收市報27815點，升307點；國企指數中午收市報10966點，升187點，成交額為534.08億元。
騰訊表現強勁，中午收市報371.2元，升3.2%，阿里巴巴（9988）今日再創上市後新高，中午收市報205.4元，升2.2%，金山軟件（3888）無升跌，中午收市報19.66元。不過中國軟件國際（0354）跌2%，中午收市報4.45元。
中生製藥勁升近5%
醫藥股今日表現理想，中國生物製藥（1177）為今早表現最佳的藍籌股，升4.9%，中午收市報10.8元，石藥集團（1093）升4.4%，中午收市報18.4元，綠葉製藥（2186）升2.3%，中午收市報5.83元，藥明生物（2269）升2.1%，中午收市報98.05元。
內需及消費股亦上揚，中國旺旺（0151）升2.5%，中午收市報7.26元；恒安國際（1044）升2.5%，中午收市報55.25元，蒙牛乳業（2319）升1%，中午收市報31.15元，康師傅控股（0322）升3.2%，中午收市報13.08元。
油股方面，中國海洋石油（0883）升2.9%，中午收市報12.08元，中國石化（0386）升2.2%，中午收市報4.59元，中國石油（0857）升2.1%，中午收市報3.88元。
澳門概念股回調
不過地產股卻回落，其中獲大股東郭氏家族參股旗下高鐵站商業項目的新鴻基地產（0016），跌0.7%，新世界發展（0017）跌1.3%，中午收市報10.4元。
至於近日強勢的澳門概念股轉弱，銀河娛樂（0027）跌1.3%，中午收市報57.8元。