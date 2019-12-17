【收市總結】騰訊發威港股勁升335點　阿里巴巴再創新高

撰文：張偉倫
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港股今日重現升勢，曾錄得近400點升幅，其中重磅股騰訊控（0700）升逾3%，成為今日升幅最大功臣。券商股今日亦有理想表現。澳門概念股延續近期強勢，升勢停不了。
恒生指數收市報27843點，升335點；國企指數收市報10964點，升186點，成交額1053.5億元。
科技股今日上揚，騰訊收市報371.2元，升3.2%，阿里巴巴（9988）今日曾創上市新高，收市報203.8元。不過金山軟件（3888）跌0.4%，收市報19.58元。
石藥升4.2%為最佳藍籌
醫藥股今日亦上揚，石藥集團（1093）升4.2%，收市報18.36元，中國生物製藥（1177）升3.7%，收市報10.68元，綠葉製藥（2186）升1.2%，中午收市報5.77元。
內銀股亦上揚，建設銀行（0939）升2%，收市報6.59元，工商銀行（1398）升2.4%，收市報5.87元，交通銀行（3328）升2.8%，收市報5.51元。
券商股方面，中信証券（6030）升5.5%，收市報16.96元，第一上海（0227）升7.9%，收市報0.41元，耀才證券金融（1428）升3.7%，收市報1.41元。
澳門概念股普遍高收，金沙中國（1928）升1.4%，收市報40.3元，信德集團（0242）升3.3%，收市報4.07元。