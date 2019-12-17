國泰11月客運量跌9%至262.4萬人次　客運載率跌至80.1%

國泰航空（0293）客﹑貨運量皆下跌。11月合併國泰與港龍的客﹑貨運量數據，其中客運量按年下跌9%至262.37萬人次，乘客運載率下跌3.2個百分點至80.1%，以可用座位千米數計算的運力下跌1.5%。

國泰又指出，今年首11月載客量按年跌0.4%，運力則增加5.7%。

貨運方面，11月運載的貨物及郵件合共17.79萬噸，按年跌3.9%，運載率下跌1.5個百分點至68.6%。以可用貨物及郵件噸千米數計算，運力下跌3.9%，而貨物及郵件收入噸千米數跌幅為5.8%。

在今年義11個月國泰載貨量按年跌6.4%，運力維持不變，貨物及郵件收入噸千米數下跌6.8%。

11月客運載率跌3.2個百分點

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，一如過去數月，國泰及香港於11月面對的挑戰仍然嚴峻，旅遊意欲持續疲弱。與去年同期相比，訪港客運量由10月的35%，擴大至11月的46%。離港客運量按年跌8%，較過去數月有輕微改善。整體乘客運載率下跌3.2個百分點至80.1%。

林紹波指出，由於公司更倚重受影響較少的過境客運，加上競爭激烈，導致整體收益率顯著受壓。

林紹波又指出，內地及東北亞旅客訪港需求持續疲弱，美國航線傳統上在感恩節前一星期，前艙表現強勁，今年表現則回軟。惟他指出，印度航線表現出色，為來往印度及北美的市場帶來可觀需求。歐洲及澳紐為國泰網絡提供重要過境客源，表現理想。

料來自內地訪港航班預訂續下跌

展望未來，林紹波指出續見訪港航班預訂的情況較去年同期顯著下跌，尤以內地及其他區域市場為甚，不過過境客運量的增長可抵銷部分跌幅。

林紹波預期在今年餘下時間仍然挑戰重重，預料下半年度財務表現較上半年大為遜色，會繼續注視市場情緒及全球旅遊重向，在營運上保持靈活，確保客﹑貨運力與需求脗合。