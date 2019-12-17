安永料本港明年難蟬聯全球IPO冠軍　澳門證交所「要搶生意好難」

阿里巴巴（9988）重返港股市場，帶領香港蟬聯今年IPO集資額全球冠軍。安永發表報告指，今年本港IPO集資額按年增加8%至3,105億元，為全球最多。

惟安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指，明年本港要再奪IPO集資第一難度不小，很大程度將取決於沙特阿拉伯國營石油商沙特阿美花落誰家。對於有傳澳門將成立以人民幣計價的證券交易所，他認為對本港構成的競爭有限。

明年續問鼎集資冠軍難度高

蔡偉榮出席記者會時指，預料明年本港IPO全年集資額介乎2,200億至3,500億元，當中一大因素是巨無霸新股沙特阿美會否選擇本港作海外上市地。但他認為，本港明年繼續問鼎全年集資冠軍的機會較低，原因是沙特阿美集資規模龐大，將是左右集資額排名的最大因素，而目前看來沙特阿美與倫敦交易所的關係較佳。

此外，國家主席習近平明日（18日）起訪問澳門，據報將宣布支持設立以人民幣計價的證券交易所。蔡偉榮評論指，要建立一間具競爭力的交易所並不容易，現時香港股市總市值高達35億元，已是非常成熟的證券市場，以澳門的人民幣資金池、當地經濟規模、配套等因素計，其發展條件與香港仍有頗大距離。

他又舉例指，新加坡政府多年來支持當地證易所發展，但始終難以挑戰本港地位，以市值計兩地的距離更是愈拉愈遠，相信澳門的證交所「要搶香港生意都好難」。

根據安永報告，今年本港預計共有159間公司首發上市，集資額共3,105億元，IPO數量按年跌22%，惟集資額上升8%。