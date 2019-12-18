社科院藍皮書﹕中國新經濟競爭力約為美國一半

社科院發佈藍皮書稱，儘管中國新經濟指數在調查47國中位列第二，但新經濟的競爭力只約為美國的一半。

《路透》引述兩國相比仍有較大差距，差距最大的三個領域是綠色化、創新能力和網絡化。

在這本中國產業競爭力報告（2019年）藍皮書中，社科院認為在推動新經濟發展過程中，中國的優勢是傳統產業基礎較好，可以通過實施「新經濟+」策略，實現推動傳統產業升級和促進新經濟發展的雙贏；以推進國內產業鏈重塑和促進公平競爭為着力點，打破發達國家在關鍵領域的控制力和引領力。

具體到政策建議上，藍皮書建議應該優化政府服務，深化「放管服」改革，對於新經濟要有寬容態度，對拿不準的不要隨便監管，避免撒胡椒麪式的監管和過度監管。

建議加深「放管服」改革

「中國的新經濟面臨不平衡發展，中國在數字化和智能化領域具有較好的基礎和競爭力，但創新能力、綠色化和網絡化能力的發展相對滯後。」藍皮書稱，「中國新經濟的競爭力與美國相比仍有較大差距，在全球處於第二方陣。」

而反觀中國的新經濟競爭力，數字化和智能化位居第二，全球化和創新能力分別位居第四和第六，綠色化和網絡化分別在第15和第16位。

整體來看，美國的新經濟競爭力在47國中處於絕對的優勢地位，中國的新經濟指數位列第二，但新經濟的競爭力約為美國的一半。