《波士頓環球報》：中國工廠留下來　美國城市如釋重負

長期以來，美國斯普林菲爾德（Springfield）市一直尋求恢復當地在20世紀工業衰退期間喪失的工作崗位，近年來已取得一定進展。

美國《波士頓環球報》12月16日報道，近幾周來，斯普林菲爾德市正忐忑不安地觀望，因為美國國會考慮限制這家工廠的所有者，陷入貿易和國家安全爭論的中國企業：中國中車（1766）。

美國以「國家安全」為由，將矛頭對準中國中車。（VCG）

早期的提議原本有可能導致該廠關閉，但美國眾議院上周通過一項折衷決定，只是將對中車向新客戶投標和經營的範圍加以限制。與徹底失去一個頗具前景的新僱主相比，這在斯普林菲爾德市聽起來無異於是個好消息。

該市市長薩爾諾（Sarno）在擺放着中車模型的辦公室裏接受採訪時說，「如今我們能夠參與（在美國市場的）相關比賽和競爭了。」

中車促使當地產業升級

在中車利用一座廢棄西屋工廠僱用約200名員工的東斯普林菲爾德，自上述折中措施被宣布幾天來，人們都感到如釋重負。當地社區委員會負責人凱瑟琳（Catherlin）表示，該廠址曾是街區居民長期的心頭之痛，以往的工業用途造成的污染使之急需重大轉變。顯然，配備一流製造設施的中國工廠令當地人如願以償。對這個從未忘記工業鼎盛期的地區來說，中車工廠還為他們提供了所需的產業升級。

《華爾街日報》此前報道稱，中國中車在美國的子公司已在美國列車市場取得很大突破， 2014年至2016年間，公司拿下了一系列美國合同，向波士頓、芝加哥、洛杉磯和費城供應車輛。與此同時，中車已在芝加哥和馬薩諸塞州斯普林菲爾德建立了工廠，以履行其在美國的訂單。