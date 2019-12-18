《彭博》﹕美政府擬提高供貨予華為豁免門檻　美企紛紛反對

美國擬實施更嚴格的華為禁令。媒體報道稱，美國政府正考慮在向華為銷售芯片和其他重要組件方面，實施新的限制，將豁免條款的門檻提高，美國科技公司反對。

香港《經濟日報》報道，美國商務部以國家安全為由，2020年5月將華為列入貿易黑名單，美國企業須獲得許可，才能將產品售予華為。如果企業能證明其所創造的產品，大部分工作在美國以外進行，最低豁免條款將豁免某些產品。

目前最低豁免條款的門檻，為產品75%工序在海外進行。《彭博》引述知情人士稱，美國政府正在考慮將這一門檻提高到90％，並擴大產品範圍。有關調整可能最早2020年1月推行。

報道指出，最近數周，代表美國芯片製造商、軟件公司和製造企業的行業協會，已致函美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），反對上述調整。他們敦促總統特朗普（Donald Trump）至少聽取他們的意見，再出台更嚴格的規定。

消息稱，為躲避制裁，華為擬將研發中心遷往加拿大。（VCG）

半導體業協會會長John Neuffer於12月5日去信羅斯，懇請當局不要調整規定，仔細考慮可能造成的潛在重大危害。

科技公司認為，更嚴格的華為禁令只會損害美國，指他們向華為供應的許多組件，可以在其他地方獲得，因此將把市場拱手讓給海外競爭對手。Neuffer稱，長遠來看，美企將被迫減少對維持美國技術領先地位所需研發的投資，從而最終使美國的經濟領導地位和國家安全的創新水平下降。

羅斯12月初接受《路透》訪問時曾稱，華為一直公然倡導供貨商將生產轉往海外，以規避美方將其列入黑名單的事實。他還說："將生產外移、刻意避免制裁的人...違反了美國法律。" 他稱，華為此舉等於鼓勵美國供貨商違法。

華為對上述指控不予置評。華為一直否認幫助中國政府非法獲取信息，並否認其設備不安全；創辦人任正非又批評，美國最終目的是要消滅華為，但預計2020年將能讓華為消費類設備，完全擺脱對美國技術的依賴。