【收市總結】騰訊伙油股帶動港股上揚　惟28000點前遇阻力

港股今日走勢反覆。大市今早承接美股升勢而高開103點，並衝破27900點，可是在28000點前遇上阻力，更一度倒跌，最終高收。

恒生指數收市報27884點，升40點；國企指數收市報11024點，升59點，收市報944.16億元。

出口股下跌 萬洲跌近4%

出口股今日表現疲弱，萬洲國際（0288）跌3.8%，成為表現最差藍籌股，收市報7.78元，創科實業（0669）跌0.7%，收市報63.1元。惟敏華控股（1999）升2.2%，收市報5.62元。

長和系同樣低收，長和（0001）跌1.9%，收市報74元，長江基建（1038）跌1.2%，收市報55.85元，長實集團（1113）則逆市上揚，收市報53.65元，升0.3%。

澳門概念股亦轉弱，信德集團（0242）跌1.5%，收市報4.01元，金沙中國（1928）跌0.5%，收市報40.1元，永利澳門（1128）跌1.3%，收市報18.3元，銀河娛樂（0027）跌1.6%，收市報57.45元。

汽車股亦為投資者沽貨對象，其中北京汽車（1928）挫5.1%，收市報4.46元，吉利汽車（0175）跌1.8%，收市報14.96元，華晨中國（1114）跌2.8%，收市報8.12元，長城汽車（2333）跌0.9%，收市報5.82元。

油股上揚 中海油升3.5%

不過油股卻有好表現，中國海洋石油（0883）升3.5%，收市報12.48元，中國石化（0386）升0.7%，收市報4.59元。

重磅股騰訊控股（0700）上揚1.7%，收市報377.6元，阿里巴巴（9988）跌0.6%，收市報202.6元。