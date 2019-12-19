【中午收市】港股曾跌逾200點　手機設備股受壓　瑞聲挫近4%

撰文：張偉倫
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港股今早回軟，一度錄得逾200點跌幅，失守27700點，其中手機設備股成為投資者沽貨對象，瑞聲科技（2018）跌近4%。至於澳門概念股今早走勢個別。
恒生指數中午收市報27702點，跌181點；國企指數中午收市報10938點，跌87點，成交額為450億元。
瑞聲及舜宇均下跌
手機設備股表現疲弱，瑞聲跌3.7%，中午收市報65.1元，舜宇光學（2382）跌1.9%，中午收市報141.6元，信利國際（0732）跌0.9%，中午收市報1.12元，通達集團（0698）跌5.1%，中午收市報0.75元。
內房股亦紛紛下跌，華潤置地（1109）跌2.8%，中午收市報36.4元，碧桂園（2007）跌2%，中午收市報11.82元，中國海外發展（0688）跌1.6%，中午收市報28.45元。
汽車股同樣處於弱勢，長城汽車（2333）跌1.5%，中午收市報5.73元，東風集團（0489）跌0.5%，中午收市報7.72元，華晨中國（1114）跌2.6%，中午收市報7.91元。
永利及信德逆市上揚
澳門概念股方面，金沙中國（1928）跌0.9%，中午收市報39.75元，永利澳門（1128）升1.4%，中午收市報18.56元，信德集團（0242）升2.2%，中午收市報4.1元。
近期強勢的重磅股騰訊控股（0700）跌1.4%，中午收市報372.2元，阿里巴巴（9988）升0.1%，中午收市報202.8元。