中國公布第一批對美加徵關税商品第二次排除清單

中國《央視新聞》報道，根據《國務院關税税則委員會關於試行開展對美加徵關税商品排除工作的公告》，經中國國務院批准，國務院關税税則委員會19日公布第一批對美加徵關税商品第二次排除清單，對第一批對美加徵關税商品，第二次排除部分商品，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關税，已加徵關税不予退還。第一批對美加徵關税的其餘商品，暫不予排除。

中美貿易關係有了緩和迹象，利好2020年全球經濟走勢。（VCG）

下一步，國務院關税税則委員會將繼續開展對美加徵關税商品排除工作，適時公布第二批對美加徵關税商品排除清單。

在中方12月13日晚宣布中美達成第一階段經貿協議後，《第一財經》採訪的多家中外企業負責人都對此表示歡迎，認為貿易摩擦的緩解將有助於恢復和增強企業信心，繼續加大投資，有助於改善市場預期。

後續進展迅即落地。12月15日，中國政府網刊發公告，對原計劃於當日12時01分起加徵關税的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收10%、5%關税，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關税。

高通中國區董事長孟樸表示，「對高通這樣的跨國企業，以及身處的移動通信產業來說，中美經貿磋商取得的這一進展無疑是非常重要的利好消息，使我們看到了中美經貿關係恢復穩定發展的積極勢頭。」協議將為包括高通在內的中美兩國企業深入合作帶來更廣闊的機遇和更穩定的前景預期，進一步增強高通在中國的發展信心。

IBM大中華區集團董事長陳黎明也表示，非常高興看到協定達成以及雙方為此釋放出的善意。作為全球兩個最大的市場，和平、穩定、合作、共贏符合兩國以及全球人民的共同利益。