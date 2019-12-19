特斯拉股價創歷史新高　淡友或損失近20億美元

特斯拉股價刷新歷史高位，報393.15美元，逼近400美元關口，突破兩年前創下的收盤高位紀錄。淡倉現已節節敗退，已經損失近20億美元。

《上海證券報》報道，瑞士信貸分析師丹·利維（Dan Levy）於周一（16日）表示，儘管該公司將特斯拉的股票評級維持為遜於大盤，但他們仍然認為應在適當時候給予特斯拉應有的信任。他們相信，特斯拉未來可能在汽車製造領域（軟件和電氣化）處領先地位。

中國產特斯拉Model 3運離上海工廠，首批訂單或開始交付。（VCG）

特斯拉一度是納斯達克遭沽空最嚴重的股票，也是全球遭沽空最嚴重的汽車股。

金融分析公司S3 Partners截至9月份的統計數據顯示，特斯拉彼時淡倉的總倉位市值超過90億美元。而該機構最新數據顯示，特斯拉沽空股數約為2,550萬股，佔到總股本的大約14%。不過，S3 Partners認為，有份沽空特斯拉的投資者，今年已經損失了大約18.5億美元。

財報數據顯示，特斯拉2019年第三季度調整後歸屬股東淨利潤為1.43億美元，遠高於市場預期的虧損2.57億美元。今年特斯拉的交付目標是36萬輛，前三季度已完成25.5萬輛的交付，第四季度交付目標為10.5萬輛。特斯拉此前在財報中表示，非常有信心完成該目標。

分析預計，即使在最壞情況下，特斯拉股價到2024年也將翻一番。