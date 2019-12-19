輝山下周一起被除牌　董事長曾為遼寧首富

兩年前，中國一家東北上市公司，叫做輝山乳業（6863），老闆曾是遼寧首富，有一天被做空機構盯上，當天暴跌了85%。如今被宣布強制退市。

自2017年3月24日停牌的輝山於周三（18日）發出公告，指出港交所（0388）於12月6日向公司發出信函，通知上市委員會決定根據上市規則第17項應用指引下的除牌程序，取消公司上市地位。港交所確認輝山的最後上市日期為本月20日，在本月23日上午9時起正起取消。

作為遼寧瀋陽老牌乳企的輝山乳業，於2013年在香港上市，在2017年3月24日之前，市值約為400億元。為何淪落到如此境地？

有分析表示，中國乳業急需提升國際話語權。（VCG）

在2016年12月16日及19日，沽空機構渾水發出兩份沽空報告，狙擊輝山。

渾水稱輝山乳業價值接近零，指該公司最少自2014年以來一直發布不實的財務數據，包括盈利造假、誇大資本開支等，又指公司主席楊凱有可能挪用公司至少1.5億元人民幣資產，真實數字或更大。

在2016年12月19日，渾水又發佈了報告的第二部分，稱輝山收入造假，這份報告以國家税務總局增值税數據為證，顯示輝山存在大量欺詐性收入。

股價崩盤之後，2017年12月7日，遼寧省盤山縣人民法院公布，輝山乳業董事長楊凱因「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」，被列入中國法院失信被執行人名單。楊凱過去曾登上過胡潤百富榜。