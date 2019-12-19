【收市總結】港股高開低收　險守27800點

撰文：張偉倫
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港股今日高開低收。大市高開24點後，未能擴大升勢之餘更掉頭向下，曾一度失守27700點。縱使今日大市低收，不過實際上大市只在窄幅上落，加上成交額縮減至800億元，反映出投資者現時對後市態度漸趨觀望，以待年結。
恒生指數收市報27800點，跌83點；國企指數收市報10985點，跌39點，成交額為792.65億元。
手機設備股表現疲弱，瑞聲科技（2018）跌2.4%，收市報66元，舜宇光學（2382）跌0.3%，收市報143.9元，宣布配股的丘鈦科技（1478）跌5%，收市報13.4元，通達集團（0698）跌3.8%，收市報0.76元。
內房股亦受壓，華潤置地（1109）跌2.1%，收市報36.65元，碧桂園（2007）跌1%，收市報11.94元，中國恒大（3333）跌1.7%，收市報20.75元。
汽車股方面，吉利汽車（0175）跌1.3%，收市報14.76元，長城汽車（2333）跌1.5%，收市報5.73元，華晨中國（1114）跌1.7%，收市報7.98元，東風集團（0489）跌2.3%，收市報7.58元。
信德再上揚 升逾4%
澳門概念股方面，金沙中國（1928）跌0.1%，收市報40.05元，銀河娛樂（0027）跌1.3%，收市報56.7元，不過信德集團（0242）升4.2%，收市報4.18元。
金融股方面，香港交易所（0388）跌1%，收市報255元，友邦保險（1299）跌1.4%，收市報80.15元，滙豐控股（0005）升0.3%，收市報60.8元。
科技股方面，騰訊控股（0700）跌0.5%，收市報375.6元，阿里巴巴（9988）則逆市上揚，收市報204.8元，升1.1%。