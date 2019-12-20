【中午收市】港股半日升102點　領展獲大行唱好升逾3%

撰文：張偉倫
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港股今日重拾升勢，惟再次止步於28000點。大市今早上揚，與領展房產基金（0823）及中資電訊股發力有關。
恒生指數中午收市報27902點，升102點；國企指數收中午收市報11044點，升59點，成交額為378.71億元。
領展昨日宣布在澳洲收購商業辦公大樓，並且獲大行唱好，半日勁升3.4%，中午收市報81.55元。置富產業信託（0778）升0.9%，中午收市報8.99元，冠君產業信託（2778）升1.4%，中午收市報5.1元。
收租股亦上揚，九龍倉置業（1997）升3.2%，中午收市報46.15元，希慎興業（0014）升3.2%，中午收市報30.6元。
地產股方面，新鴻基地產（0016）升0.9%，中午收市報118元，新世界發展（0017）升1.5%，中午收市報10.56元，長實集團（1113）升1%，中午收市報54.55元。
中移動半日升2.7%
中資電訊股今日處於強勢，中國移動（0941）升2.7%，中午收市報64.15元，中國聯通（0762）升3.3%，中午收市報7.23元，中國電信（0728）升2.3%，中午收市報3.15元。
不過澳門概念股今早回軟，銀河娛樂（0027）跌1%，中午收市報56.15元，金沙中國（1928）跌0.7%，中午收市報39.75元，信德集團（0242）跌3.1%，中午收市報4.05元。
手機設備股方面，舜宇光學（2382）跌2.4%，中午收市報140.4元，瑞聲科技（2018）無升跌，比亞迪電子（0285）跌1.3%，中午收市報15.48元。