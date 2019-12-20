美司法部介入賈躍亭破產重組案

Faraday Future創始人賈躍亭債務處理小組表示：美國特拉華州（State of Delaware）破產法庭正式宣布批准賈躍亭個人破產重組在加州中區繼續推進，並徹底駁回上海懶財、奇成及極少數債權人方，提出破壞所有債權人共同利益的撒消該破產重組計劃的動議。

綜合媒體12月20日報道，賈躍亭債務處理小組表示，支持將該重組方案轉至加州中區繼續進行的決定。將與所有債權人一起共同努力，儘快推動重組方案的順利完成。

2016年03月26日，廣東省深圳市，2016深圳IT峰會期間，當時的樂視創始人兼董事長賈躍亭接受媒體採訪。（視覺中國）

據悉，奇成、懶財兩家公司由於此前在美國仲裁勝訴，如果賈躍亭沒有申請破產重組，他們是擁有優先處理賈躍亭個人資產的權利，致使兩家企業與其他債務人的利益產生衝突。

另據報道，美國司法部指控賈躍亭在破產程序中存在「不誠實行為」，並已提交動議，要求任命新的受託人來控制和處理其財產。

賈躍亭一名債權人的律師稱，這項動議堪稱是「核彈」，是一次「猛烈攻擊」。這位律師還表示，他們對美國受託人在他們認為相對較早階段採取如此激烈的行動感到震驚。他說：「他們這麼早介入幾乎是聞所未聞的，但美國受託人在法官心目中很有分量。」

如果這項新的動議獲得批准，將極大地改變賈躍亭的破產案的進程。

早在10月份賈躍亭就申請了破產保護，以解決近40億美元個人債務和旗下樂視的負債。他制定了一項計劃，擬將其所持FF股份分割給這些債權人。但在過去兩個月裏，沒有任何債權人站出來支持這一計劃，相反，賈躍亭與他的許多最大債權人之間的動議和反對聲不斷，越來越激烈，而且該計劃進展甚微。比如，第一次定期聽證會都尚未舉行，且至少已推遲到2020年1月初。