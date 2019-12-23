中國首家藥企新藥取得美國銷售許可

中國藥企石藥集團（1093）於上周五（20日）發出公告，指出美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准集團CONJUPRI（馬來酸左旋氨氯地平）片劑（藥品中文名：玄寧）用於治療高血壓的新藥上市申請（NDA）。

石藥集團高血壓專利藥「玄寧」（中國上市名稱） ，成為中國本土企業第一個取得美國完全核准的創新藥物，也意味着該藥品已取得在全球銷售的許可證，將有資格成為同類藥物推出前必須參考的國際標準之一。

北京的激素室檢驗員測定一款治療糖尿病藥物的可溶性人胰島素含量。（VCG）

北京大學衛生經濟學博士代聰認為，美國FDA通過「玄寧」的藥品上市許可，為中國創新藥走向全球寫下新頁，具有指標意義。FDA 批准玄寧在美國上市，象徵該產品拿到在全球上市銷售的許可證。

他進一步表示，美國的對於新藥審核極為嚴格，中國的創新藥在美國上市大致要經歷新藥研發申請、臨床I、II、III期試驗、新藥申請、產品上市等，走過這一流程需要經歷數年，並花費數億美元，許多中國藥廠沒有耐心和能力堅持到最後。

石藥集團研發事業部副總裁汪濤則指出，美國FDA的批准將使中國石藥集團可在美國銷售「玄寧」，亦有助於該藥在全球其他地區的推廣及銷售，這也為公司後續產品登陸美國高階市場提供經驗和借鑑。

石藥集團是一家集創新藥物研發、生產和銷售為一體的國家級創新型企業，為在港上市公司，是恒生指數成份股，同時也是恆生指數編制50年來的第一隻醫藥股。2019年3月22日，石藥集團下屬公司新諾威成功在創業板掛牌上市。