【中午收市】港股走勢反復　半日升17點

撰文：張偉倫
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長期假前夕港股走勢繼續反復。大市今早曾承接美股上周五再次破頂之勢，成功收復28000點，可是升勢未能擴大之餘，更曾掉頭向下，半日升17點。
恒生指數中午收市報27889點，升17點；國企指數中午收市報11035點，升6點，成交額為360.79億元。
醫藥股成為投資者追捧對象，中國生物製藥（1177）升2.2%，中午收市報11元，石藥集團（1093）升1.9%，中午收市報18.58元，藥明生物（2269）今早曾破100元兼創上市新高，中午收市報98.85元，跌0.8%。
濠賭股重拾升勢，金沙中國（1928）升1.1%，中午收市報40.05元，銀河娛樂（0027）升0.7%，中午收市報56.05元，永利澳門（1128）中午收市報18.64元，升0.1%，美高梅中國（2282）升0.3%，中午收市報12.4元。
內銀股普遍上揚
內地銀行亦上揚，建設銀行（0939）升0.6%，中午收市報6.66元，中國銀行（3988）升0.6%，中午收市報3.33元，工商銀行（1398）跌0.2%，中午收市報5.97元。
收租股走勢個別，領展房產基金（0823）曾升1個月新高，中午收市報82.3元，九龍倉置業（1997）曾創1個月新高，中午收市報46.45元，希慎興業（0014）跌1.3%，中午收市報30.15元。
至於上周五勁升的中資電訊股，中國移動（0941）跌0.5%，中午收市報63.6元，中國聯通（0762）跌1.9%，中午收市報7.11元，中國電信（0728）升0.6%，中午收市報3.15元。